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February 20, 2018 / 3:28 PM / in 17 hours

BRIEF-Comtech Says Won $134.0 Million Contract To Provide 911 Public Safety & Security Technologies To U.S. Wireless Carrier

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Comtech Telecommunications Corp:

* COMTECH WINS STRATEGIC $134.0 MILLION CONTRACT TO PROVIDE 911 PUBLIC SAFETY AND SECURITY TECHNOLOGIES TO A U.S. WIRELESS CARRIER

* COMTECH - CONTRACT HAS INITIAL EXPIRATION DATE DURING CO‘S Q1 OF FISCAL 2023 AND WILL AUTOMATICALLY RENEW UNDER SOME CONDITIONS

* COMTECH TELECOMMUNICATIONS - CONTRACT WAS EFFECTIVE IMMEDIATELY, HAS INITIAL EXPIRATION DATE DURING CO‘S Q1 FISCAL 2023

* COMTECH TELECOMMUNICATIONS - CONTRACT WILL AUTOMATICALLY RENEW, UNDER CERTAIN CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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