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March 4, 2020 / 9:31 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Comtech Telecommunications Announces Q2 Earnings Per Share $0.14

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Comtech Telecommunications Corp :

* . ANNOUNCES RESULTS FOR ITS FISCAL 2020 SECOND QUARTER AND UPDATES FISCAL 2020 GUIDANCE

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.14

* Q2 SALES $161.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $170.3 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.23 — REFINITIV IBES DATA

* SEES FY 2020 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.08

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 EXCLUDING ITEMS

* SEES FY 2020 SALES ABOUT $712 MILLION

* UPDATED 2020 FISCAL YEAR FINANCIAL TARGETS REFLECT SIGNIFICANT UNCERTAINTY RESULTING FROM THE CORONAVIRUS

* COMTECH TELECOMMUNICATIONS - IF CURRENT POOR BUSINESS CONDITIONS CONTINUE, 2020 DELIVERIES & OR OPPORTUNITIES IN PIPELINE COULD SHIFT INTO FISCAL 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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