BRIEF-Comtech Telecommunications Announces Q2 Earnings Per Share $0.14

March 4 (Reuters) - Comtech Telecommunications Corp :
* . ANNOUNCES RESULTS FOR ITS FISCAL 2020 SECOND QUARTER AND UPDATES FISCAL 2020 GUIDANCE
* Q2 SALES $161.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $170.3 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.23 — REFINITIV IBES DATA
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 EXCLUDING ITEMS
* UPDATED 2020 FISCAL YEAR FINANCIAL TARGETS REFLECT SIGNIFICANT UNCERTAINTY RESULTING FROM THE CORONAVIRUS
* COMTECH TELECOMMUNICATIONS - IF CURRENT POOR BUSINESS CONDITIONS CONTINUE, 2020 DELIVERIES & OR OPPORTUNITIES IN PIPELINE COULD SHIFT INTO FISCAL 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: