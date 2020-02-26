BRIEF-Comvita Posts 2019 Net Loss After Tax Of NZ$12.97 Mln

Feb 27 (Reuters) - Comvita Ltd:
* 2019 NET LOSS AFTER TAX OF NZ$12.97 MILLION VERSUS LOSS OF NZ$2.68 MILLION
* IN CHINA, SEEING SALES IMPACTED IN SHORT-TERM BY DRAMATICALLY REDUCED SHOPPER TRAFFIC AS A RESULT OF TRAVEL BANS
* EXPECT TO SEE FIXED COST SAVINGS BENEFIT BUSINESS IN FY21 WITH THE FULL BENEFIT SEEN IN FY22/23
* MARGIN IMPROVEMENT IS ALSO EXPECTED TO FLOW THROUGH IN FY22/23
* TRANSFORMATION PLAN AIMS TO IMPROVE GROSS MARGIN BY 5.0 PERCENTAGE POINTS & DECREASE FIXED COSTS BY AT LEAST $5M PER ANNUM OVER NEXT 3 YRS Source text for Eikon: Further company coverage: