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April 4, 2018 / 8:23 PM / in 20 hours

BRIEF-Conatus Pharmaceuticals Announces Top-Line Results From Phase 2B POLT-HCV SVR Clinical Trial

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Conatus Pharmaceuticals Inc:

* CONATUS PHARMACEUTICALS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 2B POLT-HCV SVR CLINICAL TRIAL

* THE TRIAL DID NOT MEET ITS PRIMARY ENDPOINT IN HETEROGENEOUS OVERALL TRIAL POPULATION

* BASED PROOF OF CONCEPT IN LIVER FIBROSIS AND CIRRHOSIS SUPPORTS FURTHER EVALUATION

* CONATUS PHARMACEUTICALS INC - ENCORE-NF FOR NASH FIBROSIS TOP-LINE RESULTS EXPECTED IN FIRST HALF OF 2019

* CONATUS PHARMACEUTICALS INC - ENCORE-LF FOR LIVER FUNCTION WITH TOP-LINE RESULTS EXPECTED IN SECOND HALF OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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