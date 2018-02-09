FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Market News
February 9, 2018 / 12:17 PM / in a day

BRIEF-Concerned Shareholders Of Alexandria Minerals Announce Intention To Requisition Shareholder Meeting

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Alexandria Minerals Corp:

* CONCERNED SHAREHOLDERS OF ALEXANDRIA MINERALS SAYS THEY INTEND TO DELIVER A REQUISITION TO CO, DIRECTORS REQUISITIONING A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* ‍CONCERNED SHAREHOLDERS OF ALEXANDRIA MINERALS - MEETING IS BEING CALLED TO REPLACE 3 INCUMBENT DIRECTORS, PETER GUNDY, WALTER HENRY AND GARY O‘CONNOR​

* ‍CONCERNED SHAREHOLDERS OF ALEXANDRIA MINERALS - TO REPLACE DIRECTORS WITH CONCERNED SHAREHOLDERS’ NOMINEES IAN MELLON, CHRIS HOPKINS, AND BRIAN MURRAY​

* CONCERNED SHAREHOLDERS OF ALEXANDRIA MINERALS - COLLECTIVELY OWN OR EXERCISE CONTROL OR DIRECTION OVER MORE THAN 5% OF COMMON SHARES OF ALEXANDRIA

* CONCERNED SHAREHOLDERS OF ALEXANDRIA MINERALS - CONCERNED SHAREHOLDERS COMPRISE OF, AMONG OTHERS, CEO OF ALEXANDRIA MINERALS ERIC OWENS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.