Healthcare
February 18, 2020 / 9:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Confidence Intelligence Says Operation Of Shenzhen Production Plant Suspended

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Confidence Intelligence Holdings Ltd :

* SUSPENSION WILL LEAD TO REDUCTION IN NUMBER OF PRODUCTION DAYS AND LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN FIRST HALF OF 2020

* PRODUCTION PLANT IN SHENZHEN SUSPENDED

* NOVEL CORONAVIRUS MAY ADVERSELY AFFECTED FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR SIX MONTHS ENDING 30 JUNE 2020

* OPERATION OF GROUP’S PRODUCTION PLANT IN SHENZHEN SUSPENDED AS PART OF COUNTERMEASURES TO CONTAIN CORONAVIRUS

* WILL LIAISE WITH ITS CUSTOMERS TO ADJUST DELIVERY SCHEDULE TO MINIMISE ANY NEGATIVE ECONOMIC IMPACT ON BOTH SIDES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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