BRIEF-Confidence Intelligence Says Shenzhen Production Plant To Gradually Resume Operation From 20 Feb Onwards

Feb 20 (Reuters) - Confidence Intelligence Holdings Ltd :
* SHENZHEN PRODUCTION PLANT WILL GRADUALLY RESUME ITS OPERATION STARTING FROM 20 FEB ONWARDS
* CERTAIN WORKERS IN AFFECTED PROVINCES AND MUNICIPALITIES UNABLE TO RETURN TO SHENZHEN PRODUCTION PLANT
* EXPECTS TEMPORARY DROP IN PRODUCTION CAPACITY OF SHENZHEN PRODUCTION PLANT AFTER RESUMPTION OF OPERATION
* RECEIVED OFFICIAL NOTICE FROM GOVERNMENT AUTHORITY ON FEB 19 APPROVING OPERATIONS RESUMPTION OF SHENZHEN PRODUCTION PLANT
* EXPECTED THAT SHENZHEN PRODUCTION PLANT WILL EXPERIENCE DELAY IN REACHING ITS ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE
* TEMPORARY LOWER PRODUCTION LEVEL LIKELY TO HAVE A NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S SHORT TERM FINANCIAL RESULTS
* EXPECTED THAT SHENZHEN PRODUCTION PLANT WILL EXPERIENCE DELAY IN REACHING ITS ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE
* EXPECTED THERE WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN FIRST HALF OF 2020
* EXPECT TEMPORARY DROP IN PRODUCTION CAPACITY OF SHENZHEN PRODUCTION PLANT SHORTLY AFTER RESUMPTION OF OPERATION
* GROUP HAS EXPERIENCED DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS FROM ITS SUPPLIERS
* UPDATES ON BUSINESS OPERATIONS IN RELATION TO RECENT OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: