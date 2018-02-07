BRIEF-Conformis Q4 Loss Per Share $0.27

Feb 7 (Reuters) - Conformis Inc:
* CONFORMIS REPORTS FOURTH QUARTER AND THE YEAR ENDED 2017 FINANCIAL RESULTS; REITERATES 2018 FINANCIAL GUIDANCE
* FOR Q1 OF 2018, COMPANY IS ALSO PROVIDING QUARTERLY GUIDANCE OF TOTAL REVENUE IN A RANGE OF $19.1 MILLION TO $19.8 MILLION
* FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TOTAL GROSS MARGIN IN A RANGE OF 44% TO 46%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.30, REVENUE VIEW $20.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $83.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: