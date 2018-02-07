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February 7, 2018 / 9:45 PM / in 14 hours

BRIEF-Conformis Q4 Loss Per Share $0.27

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Conformis Inc:

* CONFORMIS REPORTS FOURTH QUARTER AND THE YEAR ENDED 2017 FINANCIAL RESULTS; REITERATES 2018 FINANCIAL GUIDANCE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.27

* Q4 REVENUE $20.8 MILLION

* SEES QUARTERLY REVENUE $19.1 MILLION TO $19.8 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $79.6 MILLION TO $83.6 MILLION

* FOR Q1 OF 2018, COMPANY IS ALSO PROVIDING QUARTERLY GUIDANCE OF TOTAL REVENUE IN A RANGE OF $19.1 MILLION TO $19.8 MILLION

* FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TOTAL GROSS MARGIN IN A RANGE OF 44% TO 46%

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.30, REVENUE VIEW $20.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $83.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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