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April 5, 2018 / 10:12 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Conn's Inc Reports Q4 Adjusted Non-GAAP EPS $0.56

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Conn’s Inc:

* CONN’S, INC. REPORTS FOURTH QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* CONN’S INC Q4 ADJUSTED NON-GAAP SHR $0.56 EXCLUDING ITEMS

* CONN’S INC Q4 SHR $0.10

* CONN’S INC Q4 SHR VIEW $0.54 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONN’S INC - SEES 2019 Q1 CHANGE IN SAME STORE SALES DOWN 3% TO 5%

* CONN’S INC - QTRLY TOTAL REVENUES $420.4 MLN VS $432.8 MLN

* CONN’S INC - DURING FISCAL YEAR 2019, CO PLANS TO OPEN BETWEEN FIVE AND NINE NEW STORES IN EXISTING STATES

* CONN’S INC - FOR Q1 OF FY 2019 SEES RETAIL GROSS MARGIN BETWEEN 38.5% AND 39.0% OF TOTAL NET RETAIL SALES

* CONN’S INC Q4 REV VIEW $428.7 MLN — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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