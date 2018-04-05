BRIEF-Conn's Inc Reports Q4 Adjusted Non-GAAP EPS $0.56

April 5 (Reuters) - Conn’s Inc:
* CONN’S, INC. REPORTS FOURTH QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* CONN’S INC Q4 ADJUSTED NON-GAAP SHR $0.56 EXCLUDING ITEMS
* CONN’S INC Q4 SHR VIEW $0.54 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONN’S INC - SEES 2019 Q1 CHANGE IN SAME STORE SALES DOWN 3% TO 5%
* CONN’S INC - QTRLY TOTAL REVENUES $420.4 MLN VS $432.8 MLN
* CONN’S INC - DURING FISCAL YEAR 2019, CO PLANS TO OPEN BETWEEN FIVE AND NINE NEW STORES IN EXISTING STATES
* CONN’S INC - FOR Q1 OF FY 2019 SEES RETAIL GROSS MARGIN BETWEEN 38.5% AND 39.0% OF TOTAL NET RETAIL SALES
* CONN’S INC Q4 REV VIEW $428.7 MLN — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: