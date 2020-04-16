BRIEF-Conocophillips CEO Expects May, June To Be Particularly Weak For U.S. Domestic Oil Pricing

April 16 (Reuters) - ConocoPhillips:
* CEO SAYS HE EXPECTS OIL PRICES OVER THE NEXT SEVERAL MONTHS TO BE WEAK AND VOLATILE
* CEO SAYS SINCE MARCH, COVID-DRIVEN DEMAND FOR OIL HAS CONTINUED TO FALL SIGNIFICANTLY
* SAYS TO MINIMIZE RISK OF CORONAVIRUS SPREADING, ENDED WINTER EXPLORATION PROGRAM IN ALASKA EARLY
* SAYS EXPECT MAY AND JUNE TO BE PARTICULARLY WEAK FOR DOMESTIC OIL PRICING IN U.S.
* SAYS PRODUCTION CURTAILMENTS ARE ACROSS ALL 3 BASINS IN U.S. LOWER 48 STATES
* NOW REQUIRES $32 PER BARREL OF WTI TO COVER CAPITAL COSTS ON AVERGE FOR THE YEAR, COMPARED TO $40 PER BARREL OF WTI EXPECTED EARLIER
* SAYS REQUIRES LESS THAN $30 PER BARREL OF WTI ON AVERAGE FOR NEXT 3 QUARTERS TO COVER CAPITAL COSTS
* SAYS AUSTRALIA-WEST SALE TO SANTOS ON TRACK FOR Q2; SAYS CO, BUYER COMMITTED TO TRANSACTION
* SAYS SOME OF THE OPERATING COST REDUCTIONS WILL NOT BE SUSTAINED IN A HIGHER PRICE ENVIRONMENT
* SAYS NOT STORING SIGNIFICANT AMOUNT OF OIL ABOVE GROUND Further company coverage: