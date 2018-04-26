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April 26, 2018 / 11:26 AM / in an hour

BRIEF-ConocoPhillips Reports Q1 Earnings Per Share $0.75

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - ConocoPhillips:

* REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS; STRONG PERFORMANCE ON DELIVERING DISCIPLINED PLAN

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.75

* QTRLY PRODUCTION EXCLUDING LIBYA 1,224 THOUSAND BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY (MBOED), A DECREASE OF 360 MBOED

* QTRLY TOTAL REALIZED PRICE WAS $50.49 PER BARREL OF OIL EQUIVALENT (BOE), COMPARED WITH $36.18 PER BOE IN Q1 OF 2017

* INCREASED FULL-YEAR 2018 PRODUCTION GUIDANCE TO 1,200 TO 1,240 MBOED

* SEES SECOND-QUARTER 2018 PRODUCTION IS EXPECTED TO BE 1,170 TO 1,210 MBOED

* COMPANY’S 2018 CAPITAL GUIDANCE OF $5.5 BILLION IS UNCHANGED

* COMPANY INCREASED FULL-YEAR 2018 PRODUCTION GUIDANCE TO 1,200 TO 1,240 MBOED

* ON TRACK FOR FULL-YEAR SHARE REPURCHASES OF $2 BILLION

* QTRLY TOTAL REVENUE AND OTHER INCOME $8,961 MILLION VERSUS $7,771 MILLION REPORTED LAST YEAR

* Q1 REVENUE VIEW $8.84 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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