FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
January 30, 2018 / 12:03 AM / in an hour

BRIEF-Constellation Brands Announces Full Redemption Of 6.000 Pct Senior Notes Due 2022

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Constellation Brands Inc:

* CONSTELLATION BRANDS ANNOUNCES FULL REDEMPTION OF 6.000 PCTSENIOR NOTES DUE 2022

* ‍AS OF JANUARY 29, 2018, THERE WERE $600.0 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING​

* REDEMPTION PRICE FOR NOTES TO INCLUDE MAKE-WHOLE PREMIUM OF ABOUT $74.4 MILLION TO BE RECORDED AS LOSS ON EXTINGUISHMENT OF DEBT FOR Q4

* ‍EXPENSE IS EXPECTED TO REDUCE FISCAL 2018 REPORTED BASIS DILUTED EARNINGS PER SHARE BY APPROXIMATELY $0.26

* ‍EXPENSE WILL BE EXCLUDED FROM FISCAL 2018 COMPARABLE BASIS DILUTED EARNINGS PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.