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March 20, 2018 / 9:30 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Constellation Brands To Invest About $900 Mln USD To Increase Capacity At Its Plant In Ciudad Obregón‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Constellation Brands Inc:

* CONSTELLATION BRANDS TO INVEST APPROXIMATELY $900 MILLION USD TO INCREASE CAPACITY AT ITS PLANT IN CIUDAD OBREGÓN‍​

* CONSTELLATION BRANDS- INVESTMENT AT BREWERY IN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, TO INCREASE ANNUAL PRODUCTION CAPACITY BY 5 MILLION HECTOLITERS OVER NEXT 3-4 YRS

* CONSTELLATION BRANDS-‍INVESTMENT WILL CREATE 450 NEW PERMANENT JOBS AND EMPLOY THOUSANDS OF MEN, WOMEN FROM SONORA DURING CONSTRUCTION PHASE OF PROJECT Source text: [bit.ly/2psM5p3] Further company coverage:

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