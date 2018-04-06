BRIEF-Construction Partners Files For IPO Of Up To $207 Mln

April 6 (Reuters) - Construction Partners Inc:
* CONSTRUCTION PARTNERS INC FILES FOR IPO OF UP TO $207 MLN - SEC FILING
* CONSTRUCTION PARTNERS SAYS INTENDS TO LIST ITS CLASS A COMMON STOCK ON NASDAQ STOCK MARKET LLC UNDER THE SYMBOL “ROAD”
* CONSTRUCTION PARTNERS SAYS BAIRD, RAYMOND JAMES, STEPHENS INC ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* CONSTRUCTION PARTNERS SAYS IMPERIAL CAPITAL AND D.A. DAVIDSON & CO ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* CONSTRUCTION PARTNERS SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2HjUyU9)