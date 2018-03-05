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Market News
March 5, 2018 / 7:11 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Contango Announces Q4 2017 Production, Year-End Reserves, Operations Update And 2018 Capital Strategy

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Contango Oil & Gas Co:

* CONTANGO ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 PRODUCTION, YEAR-END RESERVES, OPERATIONS UPDATE AND 2018 CAPITAL STRATEGY

* CONTANGO OIL & GAS - ESTIMATED PRODUCTION OF ABOUT 4.8 BCFE FOR Q4 WHICH IS WITHIN GUIDANCE, DESPITE LATE DECEMBER WEATHER RELATED SHUT-INS

* CONTANGO OIL & GAS CO - PRODUCTION FOR Q1 OF 2018 IS ESTIMATED TO REMAIN BETWEEN 50 MMCFED AND 55 MMCFED

* CONTANGO OIL & GAS CO - HAVE BUDGETED TO INVEST APPROXIMATELY $52 MILLION TO DEVELOP DRILLING PROGRAM IN SOUTHERN DELAWARE BASIN AREA DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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