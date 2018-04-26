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Market News
April 26, 2018 / 9:00 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Continental Resources Announces Firm Transportation Deal On Enable's Project Wildcat

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Continental Resources Inc:

* CONTINENTAL RESOURCES ANNOUNCES FIRM TRANSPORTATION AGREEMENT ON ENABLE’S PROJECT WILDCAT FROM SCOOP AND STACK TO PREMIUM TEXAS MARKETS

* CONTINENTAL RESOURCES INC - PROJECT WILDCAT COMMENCES SERVICE IN JUNE 2018 AND IS EXPECTED TO BE FULLY IN SERVICE IN JULY 2018

* CONTINENTAL RESOURCES INC- PROJECT WILDCAT WILL PROVIDE CONTINENTAL RESOURCES 400 MILLION CUBIC FEET PER DAY OF ADDITIONAL TAKEAWAY CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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