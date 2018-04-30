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April 30, 2018 / 12:50 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Contura Energy And Alpha Natural Resources Announce Definitive Merger Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Alpha Natural Resources Holdings Inc :

* CONTURA ENERGY AND ALPHA NATURAL RESOURCES ANNOUNCE DEFINITIVE MERGER AGREEMENT

* CONTURA ENERGY- ALPHA SHAREHOLDERS TO GET 0.4071 CONTURA COMMON SHARES FOR EACH ANR CLASS C-1 SHARE & EACH ANR COMMON SHARE THEY OWN

* CONTURA ENERGY - COMBINED ENTITY TO RETAIN CONTURA ENERGY NAME, WITH KEVIN CRUTCHFIELD CONTINUING AS CEO

* CONTURA ENERGY INC - ALPHA’S CHAIRMAN AND CEO, DAVID STETSON, WILL RESIGN HIS ROLE AND TRANSITION TO CONTURA BOARD

* CONTURA ENERGY - IMMEDIATELY AFTER CLOSING, CONTURA BOARD TO HAVE 5 EXISTING CONTURA DIRECTORS, 4 INDIVIDUALS WHO CURRENTLY SERVE ON ALPHA’S BOARD

* CONTURA ENERGY INC - IN CONNECTION WITH TRANSACTION CONTURA IS EXPECTED TO LIST ITS COMMON STOCK ON NEW YORK STOCK EXCHANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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