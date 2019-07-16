Switzerland Market Report
July 16, 2019 / 12:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Convelo Therapeutics To Acquire Genentech To Discover Novel Remyelinating Therapies

1 Min Read

July 16 (Reuters) - Roche Holding AG:

* CONVELO THERAPEUTICS ENTERS INTO COLLABORATION AND OPTION TO ACQUIRE AGREEMENT WITH GENENTECH TO DISCOVER NOVEL REMYELINATING THERAPIES

* CONVELO THERAPEUTICS - CONVELO WILL RECEIVE AN UNDISCLOSED UPFRONT PAYMENT AND RESEARCH SUPPORT FROM GENENTECH.

* CONVELO THERAPEUTICS - CONVELO AND GENENTECH WILL COLLABORATE TO DISCOVER NOVEL REMYELINATION THERAPIES FOR MS AND OTHER MYELIN DISORDERS

* CONVELO - GENENTECH RETAINS EXCLUSIVE OPTION TO ACQUIRE OUTSTANDING STOCK OF CONVELO FOR ADDITIONAL UNDISCLOSED PAYMENT & DOWNSTREAM MILESTONES. Source text for Eikon: Further company coverage:

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