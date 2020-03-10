BRIEF-Convenience Retail Asia Posts Fy Net Profit Hk$208 Mln

March 10 (Reuters) - Convenience Retail Asia Ltd:
* EXPECTS LOCAL RETAIL TO BE GREATLY IMPACTED BY CORONAVIRUS DISEASE COVID-19
* RESOLVED TO DECLARE A FINAL DIVIDEND OF 19 HK CENTS PER SHARE
* CONVENIENCE RETAIL ASIA LTD - DECLARE A FINAL DIVIDEND OF 19 HK CENTS PER SHARE AND A SPECIAL DIVIDEND OF 21 HK CENTS PER SHARE
* EXPECTS COVID-19 POTENTIALLY AFFECTING GROUP’S BUSINESS PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2020
* CONVENIENCE RETAIL ASIA-GROUP EXPECTS LOCAL RETAIL TO BE IMPACTED BY CORONAVIRUS
* EXPECTS COVID-19 POTENTIALLY AFFECTING GROUP’S BUSINESS PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: