BRIEF-ConvergeOne Q4 Revenue $299.2 Mln Versus $210.5 Mln

March 20 (Reuters) - Convergeone Holdings Inc:
* CONVERGEONE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* QTRLY NET INCOME PER SHARE ATTRIBUTABLE TO CLASS A COMMON STOCKHOLDERS $0.06
* ADJUSTED EBITDA PER CREDIT AGREEMENT IS EXPECTED IN RANGE OF $155 MILLION TO $165 MILLION FOR FY18
* ON MARCH 13, BOARD AUTHORIZED INITIATION OF AN ANNUAL CASH DIVIDEND OF $0.08 TO BE PAID QUARTERLY
* EXPECTS TO MAINTAIN A PROGRAM OF PAYING DIVIDENDS ON A QUARTERLY BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: