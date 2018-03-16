FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 16, 2018 / 7:14 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Conviviality says talks with lenders ongoing​

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Conviviality Plc:

* ‍WE HAVE HAD CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH OUR LENDERS WHICH ARE ON-GOING​

* ‍PWC ARE UNDERTAKING A REVIEW OF BUSINESS AND ITS FUTURE FUNDING REQUIREMENTS AND THIS WORK STREAM IS PROGRESSING WELL​

* ‍COMPANY HAS ENGAGED WITH HM REVENUES AND CUSTOMS (“HMRC”) REGARDING £30.0 MILLION PAYMENT DUE ON 29 MARCH 2018​

* ‍HMRC HAS BEEN RECEPTIVE TO OUR NEEDS AND THESE DISCUSSIONS CONTINUE​

* ‍COMPANY IS ENGAGING WITH ITS ADVISERS AND BROKER REGARDING POSSIBILITY OF AN EQUITY FUNDRAISE​

* ‍SHARES OF CONVIVIALITY PLC REMAIN SUSPENDED PENDING FURTHER NOTICE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (London Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.