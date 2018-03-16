BRIEF-Conviviality says talks with lenders ongoing​

March 16 (Reuters) - Conviviality Plc:
* WE HAVE HAD CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH OUR LENDERS WHICH ARE ON-GOING
* PWC ARE UNDERTAKING A REVIEW OF BUSINESS AND ITS FUTURE FUNDING REQUIREMENTS AND THIS WORK STREAM IS PROGRESSING WELL
* COMPANY HAS ENGAGED WITH HM REVENUES AND CUSTOMS (“HMRC”) REGARDING £30.0 MILLION PAYMENT DUE ON 29 MARCH 2018
* HMRC HAS BEEN RECEPTIVE TO OUR NEEDS AND THESE DISCUSSIONS CONTINUE
* COMPANY IS ENGAGING WITH ITS ADVISERS AND BROKER REGARDING POSSIBILITY OF AN EQUITY FUNDRAISE
* SHARES OF CONVIVIALITY PLC REMAIN SUSPENDED PENDING FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage: (London Newsroom)