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January 9, 2018 / 11:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Convoy Global Updates On "Wrongly Allotted Shares" And Related Writ

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Convoy Global Holdings Ltd:

* REFERS TO EARLIER ANNOUNCEMENT REGARDING WRIT OF SUMMONS ISSUED BY CO AND TWO OF ITS UNITS AGAINST 28 DEFENDANTS

* PURSUANT TO EQUITY FUND RAISING IN JUNE 2015 CERTAIN NEW SHARES OF CO WERE ALLOTTED AND ISSUED TO SIX PLACEES

* IN WRIT CO SEEKS AN ORDER AGAINST PLACEES THAT ALLOTMENT OF WRONGLY ALLOTTED SHARES BE SET ASIDE

* SEEKS IN WRIT DECLARATION AGAINST CERTAIN PARTIES THAT TRANSFER OF WRONGLY ALLOTTED SHARES TO THEM IS NULL AND VOID

* WARNS INVESTORS, BROKERS AND INTERMEDIARIES AGAINST DEALING WITH WRONGLY ALLOTTED SHARES BEFORE COURT DECISION ON WRIT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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