Switzerland Market Report
March 20, 2019 / 5:52 AM / in an hour

BRIEF-Conzzeta FY EBIT Up 19.2% At CHF 146.8 Mln

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March 20 (Reuters) - Conzzeta AG:

* FY NET REVENUE +20.2% TO CHF 1,782.2 MILLION

* FY EBIT +19.2% (OR +28.3% ADJUSTED FOR DIVESTMENT GAIN IN 2017) TO CHF 146.8 MILLION

* FY GROUP RESULT +17.9% (OR +29.6% ADJUSTED) TO CHF 114.8 MILLION

* EXPECTS NET REVENUE IN 2019 AT LEVEL OF PREVIOUS YEAR

* OUTLOOK 2019: OPERATING RESULT TO BE MORE BROADLY BASED ACROSS SEGMENTS WITH SLIGHT IMPROVEMENT IN EBIT MARGIN

* TO PROPOSE A DIVIDEND OF CHF 18.00 FOR EACH CLASS A REGISTERED SHARE

* TO PROPOSE DIVIDEND OF CHF 3.60 FOR EACH CLASS B REGISTERED SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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