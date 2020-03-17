Switzerland Market Report
March 17, 2020 / 6:05 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Conzzeta FY Group Result Up At CHF 136.8 Million

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March 17 (Reuters) - CONZZETA AG:

* MARGIN EXPANSION AND PROPOSAL FOR DIVIDEND WITH SPECIAL DISTRIBUTION

* PROPOSAL FOR A DIVIDEND OF CHF 42.00, INCL. SPECIAL DISTRIBUTION OF CHF 24.00 (CLASS A SHARES)

* FY NET REVENUE CHF 1,573.2 MILLION, -11.7%, OR -4.9% ON A COMPARABLE BASIS

* FY ADJUSTED EBIT MARGIN 8.7%, +50 BASIS POINTS WITH IMPROVEMENT IN ALL SEGMENTS

* FY GROUP RESULT CHF 136.8 MILLION, +19.2%

* FOR 2020, ANTICIPATES A DIFFICULT ECONOMIC DEVELOPMENT DUE TO CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS EPIDEMIC AND IS TAKING APPROPRIATE ACTIONS

* IN CURRENT SITUATION IT IS NOT POSSIBLE TO PROVIDE A CONCRETE FINANCIAL OUTLOOK FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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