FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 2 days
BRIEF-Conzzeta: sale of stake in US joint venture
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Reuters Investigates
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
Fleeing to Canada
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
China won't stop N. Korea
Commentary
China won't stop N. Korea
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Switzerland Market Report
August 11, 2017 / 4:52 AM / in 2 days

BRIEF-Conzzeta: sale of stake in US joint venture

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - CONZZETA AG:

* Eqs-Adhoc: Conzzeta: Sale of Stake in Us Joint Venture

* ‍SALE OF ITS 51% STAKE IN US JOINT VENTURE WOODBRIDGE FOAMPARTNER COMPANY, CHATTANOOGA​

* RESTRUCTURING OF TWO JOINT VENTURES WILL REDUCE COMPLEXITY OF FOAMPARTNER'S BUSINESS IN ASIA AND NORTH AMERICA

* ‍ANNOUNCES SIGNING OF A SUPPLY CONTRACT WITH WOODBRIDGE GROUP​

* CLOSING OF TRANSACTION PER JULY 1, 2017, TO LEAD IN H2 TO A MIDDLE SINGLE-DIGIT MILLION ONE-OFF GAIN IN CHEMICAL SPECIALTIES SEGMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.