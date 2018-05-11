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May 11, 2018 / 4:36 PM / in 2 hours

BRIEF-Cooper Tire & Rubber Company Outlines Strategic Plan At Investor Day Provides Mid-Term Financial Targets

Reuters Staff

1 Min Read

Cooper Tire & Rubber Co:

* COOPER TIRE & RUBBER COMPANY OUTLINES STRATEGIC PLAN AT INVESTOR DAY; PROVIDES MID-TERM FINANCIAL TARGETS

* COOPER TIRE & RUBBER - AT INVESTOR DAY, MANAGEMENT DETAILED PLANS TO SUPPORT FIVE-YEAR MID-TERM TARGETS FOR OPERATING PROFIT OF 10 PERCENT TO 14 PERCENT

* COOPER TIRE & RUBBER CO - DETAILED PLANS TO SUPPORT FIVE-YEAR MID-TERM TARGETS FOR ANNUAL UNIT VOLUME GROWTH IN LOW- TO MID-SINGLE DIGITS

* COOPER TIRE & RUBBER CO - DETAILED PLANS TO SUPPORT FIVE-YEAR MID-TERM TARGETS FOR RETURN ON INVESTED CAPITAL OF 14 PERCENT TO 16 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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