BRIEF-Copart Reports Q2 Earnings Per Share $0.43

Feb 26 (Reuters) - Copart Inc:
* COPART REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.40 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COPART - OPERATING RESULTS FOR QUARTER ADVERSELY AFFECTED BY ABNORMAL COSTS OF $36.5 MILLION INCURRED DUE TO HURRICANE HARVEY
* COPART - OPERATING RESULTS FOR THREE MONTHS ENDED JAN 31, 2018 ADVERSELY AFFECTED BY $36.5 MILLION ABNORMAL COSTS INCURRED DUE TO HURRICANE HARVEY
* Q2 REVENUE VIEW $428.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: