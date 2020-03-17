BRIEF-Copenhagen Airports Launches Cost-Cutting Programme And Postpones Investments

March 17 (Reuters) - Copenhagen Airports A/S:
* REG-COPENHAGEN AIRPORTS LAUNCHES COST-CUTTING PROGRAMME AND POSTPONES INVESTMENTS
* EXPECTS TO TEMPORARILY SEND HOME UPWARDS OF 1,500 EMPLOYEES OVER COMING WEEKS.
* THIS WILL BE A GRADUAL PROCESS IN STEP WITH CUTBACK IN OPERATIONS.
* CPH EXPECTS TO TEMPORARILY SEND HOME UPWARDS OF 1,500 EMPLOYEES OVER COMING WEEKS
* IDENTIFIED POTENTIAL SAVINGS IN REMAINDER OF YEAR OF DKK 250-350 MILLION IN CURRENT OPERATING COSTS,
* IT IS NOT POSSIBLE TO FORECAST REVENUE, PROFIT BEFORE TAX OR TOTAL INVESTMENTS
* CAPEX SAVINGS IN AIRPORT’S INVESTMENT PROGRAMME OF DKK 400-700 MILLION FOR REMAINDER OF YEAR
* IT IS STILL NOT POSSIBLE TO PROVIDE A REALISTIC ASSESSMENT OF FINANCIAL IMPACT OF CORONAVIRUS. AS A RESULT, IT IS ALSO NOT POSSIBLE TO FORECAST REVENUE, PROFIT BEFORE TAX OR TOTAL INVESTMENTS
* WILL CONTINUE TO ASSESS AND ADJUST OPERATING COSTS AND LEVEL OF INVESTMENTS ON AN ONGOING BASIS
* PASSENGER TRAFFIC HAS ALREADY BEEN REDUCED BY UP TO 70 PER CENT, AND IT IS EXPECTED TO DROP FURTHER OVER NEXT FEW DAYS
* THAT TWO OF THREE RUNWAYS AT AIRPORT HAVE TEMPORARILY BEEN DECOMMISSIONED AND WILL BE USED TO PARK AIRCRAFT
* EXPECTED A HIGH DOUBLE-DIGIT NUMBER OF AIRCRAFT TO BE PARKED AT COPENHAGEN AIRPORT BEFORE LONG
* IDENTIFIED COST CUTS AND POSTPONED INVESTMENTS WILL NOT IMPACT AIRPORT’S ABILITY TO STAY FOCUSED ON OPERATING A SAFE AND EFFICIENT AIRPORT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)