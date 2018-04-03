FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 3, 2018 / 12:46 PM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Copper Mountain Announces Approval For Acquisition Of Altona Mining

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Copper Mountain Mining Corp:

* COPPER MOUNTAIN ANNOUNCES COURT APPROVAL FOR THE ACQUISITION OF ALTONA MINING AND APPROVAL TO LIST ON THE AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE

* FEDERAL COURT OF AUSTRALIA MADE ORDERS APPROVING SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN ALTONA MINING LIMITED, ITS SHAREHOLDERS

* ANTICIPATED THAT TRADING IN ALTONA’S SHARES ON ASX WILL BE SUSPENDED FROM CLOSE OF TRADING ON APRIL 4, 2018

* ANTICIPATED TRADING IN COPPER MOUNTAIN CDIS EXPECTED TO COMMENCE ON A DEFERRED SETTLEMENT BASIS ON APRIL 5, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.