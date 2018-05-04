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May 4, 2018 / 8:12 PM / in 2 hours

BRIEF-COPsync Inc - Co Filed In Bankruptcy Court Proposed Plan Of Liquidation

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - COPsync Inc:

* COPSYNC INC - CO FILED IN BANKRUPTCY COURT PROPOSED PLAN OF LIQUIDATION PURSUANT TO CHAPTER 11 OF U.S. BANKRUPTCY CODE & DEBTOR’S DISCLOSURE STATEMENT

* COPSYNC INC - ON MAY 1, 2018, COURT ENTERED AN ORDER SCHEDULING A HEARING ON JUNE 12, 2018, TO CONSIDER APPROVAL OF DISCLOSURE STATEMENT

* COPSYNC INC SAYS COURT ESTABLISHED JUNE 5, 2018, AS LAST DATE FOR FILING OBJECTIONS TO DISCLOSURE STATEMENT - SEC FILING Source text: (bit.ly/2JVBzyX) Further company coverage:

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