Healthcare
February 20, 2020 / 9:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Corcept Therapeutics Announces Q4 Gaap Earnings Per Share $0.24

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Corcept Therapeutics Inc:

* CORCEPT THERAPEUTICS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 AUDITED FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* SEES FY 2020 REVENUE $355 MILLION TO $375 MILLION

* Q4 REVENUE $87.9 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $87.7 MILLION

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.24

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.25 — REFINITIV IBES DATA

* REITERATED 2020 REVENUE GUIDANCE

* CORCEPT THERAPEUTICS - NEXT QUARTER, CO PLANS TO BEGIN PHASE 3 TRIAL OF RELACORILANT PLUS NAB-PACLITAXEL IN PATIENTS WITH METASTATIC PANCREATIC CANCER Source text for Eikon: Further company coverage:

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