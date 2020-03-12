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March 12, 2020 / 8:49 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Corepoint Lodging Reports Fourth Quarter And Full Year 2019 Results

1 Min Read

March 12 (Reuters) - CorePoint Lodging Inc:

* COREPOINT LODGING REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS

* Q4 ADJUSTED FFO PER SHARE $0.17

* QTRLY NET LOSS INCLUDED IMPACT OF NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF $141 MILLION RELATED TO STRATEGIC REVIEW OF PORTFOLIO

* WE BELIEVE PRUDENT COURSE IS TO WITHHOLD FORMAL GUIDANCE FOR 2020 AT THIS TIME DUE TO CORONAVIRUS

* COREPOINT LODGING- HAVE SEEN ACCELERATED GROUP CANCELLATIONS AND REDUCTION IN TRANSIENT DEMAND DUE TO CORONAVIRUS

* COREPOINT LODGING- UNABLE TO FORECAST AT THIS TIME WHETHER THERE WILL BE ANY IMPACT FROM COVID-19 ON THE TIMING OF OR GROSS PROCEEDS FROM ASSET SALES

* COREPOINT LODGING- EXPECTS TO RECEIVE REMAINING ABOUT $9 MILLION OF SETTLEMENT PAYMENTS FROM WYNDHAM BY NO LATER THAN JUNE 2021

* COREPOINT LODGING- QTRLY TOTAL REVENUE $170 MILLION VERSUS $199 MILLION

* COREPOINT LODGING- QTRLY LOSS PER SHARE $2.73 Source text for Eikon: Further company coverage:

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