Healthcare
March 30, 2020 / 7:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Corline Biomedical Completes Patient Recruitment

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Corline Biomedical AB:

* CORLINE BIOMEDICAL AB HAS COMPLETED THE PATIENT RECRUITMENT IN THE PHASE 1 STUDY

* CORLINE BIOMEDICAL AB HAS COMPLETED PATIENT RECRUITMENT IN THE ONGOING STUDY RENAPAIR-01, IN WHICH CO’S DRUG CANDIDATE RENAPARIN® IS EVALUATED FOR SAFETY IN ADMINISTRATION IN CONNECTION WITH KIDNEY TRANSPLANTATION

* AS A RESULT OF ONGOING COVID-19 PANDEMIC, CO HAS DECIDED TO COMPLETE RECRUITMENT IN RENAPAIR-01 WITH AROUND 90% OF INITIALLY PLANNED PATIENT POPULATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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