BRIEF-Corning Inc Reports Qtrly Core EPS Of $0.49‍​

Jan 30 (Reuters) - Corning Inc:
* QTRLY GAAP NET SALES $2,637 MILLION VERSUS $2,476 MILLION
* CORNING - FY, Q4 CORE RESULTS ADJUSTED TO EXCLUDE $1.8 BILLION IN NON-CASH ITEMS RELATED TO TAX REFORM
* QTRLY DISPLAY TECHNOLOGIES SEGMENT CORE SALES WERE $847 MILLION VERSUS $904 MILLION
* QTRLY SPECIALTY MATERIALS SEGMENT GAAP NET SALES WERE $393 MILLION VERSUS $336 MILLION
* CORNING - “2018 HIGHLIGHTS EXPECTED TO INCLUDE SALES OF APPROXIMATELY $11 BILLION”
* EXPECTS YEAR-OVER-YEAR SALES GROWTH FOR SPECIALTY MATERIALS IN 2018
* FY2018 REVENUE VIEW $10.68 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY OPTICAL COMMUNICATIONS GAAP NET SALES $928 MILLION VERSUS $819 MILLION LAST YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47, REVENUE VIEW $2.65 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IN DISPLAY TECHNOLOGIES, FOR FULL-YEAR 2018, EXPECTS LCD GLASS MARKET GROWTH TO BE IN THE MID-SINGLE DIGIT PERCENTAGES, SIMILAR TO 2017
* CORNING -SEES FY2018 OPTICAL COMMUNICATIONS SALES INCREASE BY ABT 10%, EXCLUDING CONTRIBUTION FROM PENDING DEAL OF 3M’S COMMUNICATIONS MARKETS DIVISION
* FOURTH-QUARTER CORE SALES OF $2.7 BILLION, UP 7% YEAR OVER YEAR
* CORNING - IN DISPLAY TECHNOLOGIES, FOR 2018, EXPECTS CO‘S VOLUME TO GROW FASTER THAN THE MARKET AS CORNING SUPPORTS THE RAMP-UP OF FIRST GEN 10.5 FAB Source text for Eikon: Further company coverage: