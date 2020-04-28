Healthcare
April 28, 2020 / 5:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Coronavirus crisis led to exceptional costs in Carrefour Q1 - CFO

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Carrefour SA:

* CFO SAYS THERE ARE SOME ADDITIONAL COSTS FROM THE CRISIS RELATED TO EMPLOYEES, CUSTOMERS PROTECTION, EQUIPMENT, STAFF BONUSES

* CFO SAYS Q1 PROFITABILITY WAS CLOSE TO OUR INITIAL EXPECTATIONS, EXCLUDING EMPLOYEE BONUSES

* CEO SAYS: THIS CRISIS IS AN OPPORTUNITY FOR US IN E-COMMERCE

* CEO SAYS PURCHASING POWER IS GOING TO BE A MAJOR CONCERN IN ALL COUNTRIES AS SOON AS LOCKDOWNS EASE, HYPERMARKETS CAN BE A GOOD ANSWER TO THAT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Dominique Vidalon)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below