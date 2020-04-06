BRIEF-Corporacion America Airports SA Says Q4 Rev Rose 2.4% To 380.1 Mln USD

April 6 (Reuters) - Corporacion America Airports SA :
* CORPORACION AMERICA AIRPORTS - CO’S OPERATIONS HAVE BEEN SEVERELY IMPACTED BY INTRODUCTION OF FLIGHT RESTRICTIONS, FLIGHT BANS IN MANY OTHER COUNTRIES
* PASSENGER TRAFFIC IN ITALIAN OPERATIONS STARTED TO DECLINE LATE FEB DUE TO IMPACT OF COVID-19
* IN MARCH PRELIMINARY TRAFFIC IS ESTIMATED TO HAVE DECLINED ABOUT 45% YOY DUE TO IMPACT OF COVID-19
* CORPORACION AMERICA AIRPORTS-DUE TO COVID-19, CO IS REDUCING SALARY, SUSPENDING SALARY INCREASES AND FREEZING NEW HIRING
* IN ITALY AND URUGUAY, EMPLOYEES UNDER FURLOUGH ARE RECEIVING GOVERNMENT UNEMPLOYMENT SUBSIDIES
* STARTED DISCUSSIONS WITH REGULATORY AGENCIES TO RENEGOTIATE CONCESSION FEES PAYMENTS TO ALIGN TO CURRENT ENVIRONMENT
* CANCELLED ALL NON-MANDATORY CAPITAL INVESTMENTS AND DEFERRED NON-PRIORITY PROJECTS
* SUSPENDED DIVIDENDS TO THIRD PARTIES IN CONCESSIONS IN ITALY AND ECUADOR FOR AN AMOUNT OF 17 MILLION DOLLARS
* CORPORACION AMERICA AIRPORTS -EXPECTS TOTAL CASH OPERATING COSTS,EXPENSES EXCLUDING CONCESSION FEES TO BE DOWN BY ABOUT 43% BASED ON ESTIMATES FOR 2Q20
* OBTAINED 6-MONTH DEFERRAL OF PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS UNTIL OCT OF ALL OUR DEBT IN BRAZIL
* CORPORACION AMERICA AIRPORTS - CURRENTLY DOES NOT PAY CORPORATE DIVIDENDS AND DOES NOT HAVE IN PLACE A SHARE REPURCHASE PROGRAM EITHER
* OBTAINED ADDITIONAL FUNDING IN Q1 FOR AN AMOUNT OF $40 MILLION IN BRAZIL
* CORPORACION AMERICA AIRPORTS - IN ITALY, CO IS IN DISCUSSIONS TO OBTAIN A GRANT FOR AN AMOUNT OF APPROX EURO 20 MILLION FOR FLORENCE AND PISA AIRPORTS
* QTRLY LOSS PER SHARE AS REPORTED $0.23 Source text for Eikon: Further company coverage: