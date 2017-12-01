FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Corporate Capital Trust Increases Borrowing Capacity
Sections
Featured
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Markets
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Saudi Arabia
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
Exclusive
Future of Money
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 11:37 PM / in 33 minutes

BRIEF-Corporate Capital Trust Increases Borrowing Capacity

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Corporate Capital Trust Inc:

* CORPORATE CAPITAL TRUST - ON NOV 28, BORROWING CAPACITY OF UNIT UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY WITH SUMITOMO MITSUI BANKING WAS INCREASED TO $300 MILLION

* CORPORATE CAPITAL TRUST - ‍ON NOV 28, CO INCREASED SIZE OF ITS REVOLVING CREDIT FACILITY WITH JPMORGAN CHASE BANK BY $30 MILLION FOR TOTAL SIZE OF $958 MILLION​

* CORPORATE CAPITAL TRUST INC - UNIT‘S ‍ REVOLVING CREDIT FACILITY WITH SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MATURES IN 2021​

* CORPORATE CAPITAL TRUST INC - ‍CO‘S CREDIT FACILITY WITH JPMORGAN CHASE BANK MATURES IN 2021​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.