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March 14, 2018 / 12:45 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Corporate Catalyst Acquisition To Acquire All Securities Of Globalive Technology Partners ​

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Corporate Catalyst Acquisition Inc :

* CORPORATE CATALYST ANNOUNCES LETTER AGREEMENT TO COMPLETE A QUALIFYING TRANSACTION WITH GLOBALIVE TECHNOLOGY PARTNERS INC.

* CORPORATE CATALYST ACQUISITION INC - ‍TO ACQUIRE ALL OF ISSUED AND OUTSTANDING SECURITIES OF GTP​

* CORPORATE CATALYST ACQUISITION INC - DEAL FOR ‍ AGGREGATE CONSIDERATION EXPECTED TO BE IN AMOUNT OF APPROXIMATELY $140 MILLION​

* CORPORATE CATALYST ACQUISITION INC - ‍PROPOSED TRANSACTION IS NOT A NON-ARM’S LENGTH QUALIFYING TRANSACTION​

* CORPORATE CATALYST ACQUISITION - TO USE REASONABLE EFFORTS TO CONSOLIDATE COMMON SHARES ON 6.66:1 BASIS/OTHER BASIS ON OR PRIOR TO EFFECTIVE DATE​

* CORPORATE CATALYST ACQUISITION - WILL ISSUE ABOUT 140 MILLION RESULTING ISSUER SHARES IN EXCHANGE FOR CERTAIN ASSETS VALUED AT $12 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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