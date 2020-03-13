BRIEF-Corporate Travel Management Suspends FY20 Earnings Guidance

March 13 (Reuters) - Corporate Travel Management Ltd :
* SUSPENDED GUIDANCE FOR FY20 DUE TO INCREASED UNCERTAINTY SURROUNDING DURATION AND SEVERITY OF COVID-19
* IMPACT OF COVID-19 CURRENTLY BEING EXPERIENCED IS MORE SEVERE THAN OUR PREVIOUS ASSUMPTIONS
* NON-EXEC DIRECTORS & MANAGING DIRECTOR WILL TAKE 20% REDUCTION IN FEES & FIXED REMUNERATION RESPECTIVELY FOR REMAINDER FY
* FREEZE ON ALL NON-ESSENTIAL RECRUITMENT
* REDUCTION OF ALL DISCRETIONARY EXPENDITURE AND DELAYING NON-CLIENT FACING PROJECT WORK Source text for Eikon: Further company coverage: