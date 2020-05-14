BRIEF-Corticeira Amorim Q1 Net Profit Up At 19.9 Mln Euros YoY

May 14 (Reuters) - Corticeira Amorim SGPS SA
* Q1 NET PROFIT 19.9 MILLION EUROS VERSUS 18.6 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 SALES 203.7 MILLION EUROS VERSUS 202.3 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 EBITDA 35.8 MILLION EUROS VERSUS 34.8 MILLION EUROS YEAR AGO
* THERE WAS NO MATERIAL IMPACT ON TURNOVER UNTIL END-MARCH, REDUCTIONS ARE EXPECTED IN APRIL, MAY AND JUNE
* SAYS EXPECTS RECOVERY FROM Q3 ONWARDS, DEPENDING ON HOW PANDEMIC SPREADS
* IN TALKS OVER LIQUIDITY OF NEW CREDIT LINES AND EXTENSION OF SHORT-TERM CREDIT LINES TO 12 MONTHS
* CASH & EQUIVALENTS TOTALED 74 MILLION EUROS AS OF MARCH 31 Source text: bit.ly/35XWhKY Further company coverage: (Gdansk Newsroom)