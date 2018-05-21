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May 21, 2018 / 1:08 PM / in 2 hours

BRIEF-Corvex Management Says May Have Interest In Joining Other Parties To Acquire Energen

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Corvex Management:

* CORVEX MANAGEMENT SAYS CORVEX, AMONG OTHERS & HIGH RIVER LIMITED, AMONG OTHERS ENTERED INTO STOCK PURCHASE AGREEMENT OF ENERGEN STOCK - SEC FILING

* CORVEX MANAGEMENT SAYS PURSUANT TO AGREEMENT ICAHN GROUP AGREED TO BUY 2 MILLION ENERGEN SHARES AT $64.84 PER SHARE FROM CORVEX PARTIES

* CORVEX MANAGEMENT SAYS CORVEX PARTIES & ICAHN GROUP ALSO ENTERED INTO STOCK OPTION AGREEMENT IN RELATION TO ENERGEN STOCK

* CORVEX MANAGEMENT SAYS FOLLOWING OPTION DEAL, CORVEX PARTIES GRANTED ICAHN GROUP OPTION TO BUY ADDITIONAL 2 MILLION ENERGEN SHARES AT $67.37/SHARE

* CORVEX MANAGEMENT SAYS FOLLOWING OPTION DEAL, ICAHN GROUP MAY EXERCISE OPTION AT ANY TIME THROUGH NOV 18

* CORVEX MANAGEMENT REPORTS 8.7 PERCENT STAKE IN ENERGEN CORP AS OF MAY 20

* CORVEX MANAGEMENT SAYS IT MAY HAVE INTEREST IN JOINING OTHER PARTIES TO ACQUIRE ENERGEN Source text for Eikon: (bit.ly/2x1SM8u) Further company coverage:

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