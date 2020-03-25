BRIEF-Cosmo Lady (China) Holdings Co Posts FY Loss Attributable RMB1.30 Billion

March 25 (Reuters) - Cosmo Lady (China) Holdings Co Ltd :
* AIR SANITIZING AND PURIFYING LIQUID AND SPRAY WILL ALSO BE LAUNCHED IN FORESEEABLE FUTURE
* FY LOSS ATTRIBUTABLE RMB1.30 BILLION VERSUS PROFIT OF RMB378.2 MILLION
* PROPOSES SPECIAL FINAL DIVIDEND OF HK6.20 CENTS PER ORDINARY SHARE
* AIR SANITIZING AND PURIFYING LIQUID AND SPRAY WILL ALSO BE LAUNCHED IN FORESEEABLE FUTURE
* FACE MASKS & ANTI-BACTERIAL INTIMATE WEAR PRODUCTS WILL BE LAUNCHED TO MARKET IN Q2 OR H2 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: