Switzerland Market Report
February 12, 2019 / 6:04 AM / 2 days ago

BRIEF-Cosmo Pharma Files Marketing Authorization Application For Methylene Blue MMX 200 Mg Tablets With EMA

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Cosmo Pharmaceuticals NV:

* COSMO PHARMACEUTICALS FILES MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR METHYLENE BLUE MMX 200 MG TABLETS WITH EUROPEAN MEDICINES AGENCY

* COSMO PHARMACEUTICALS NV -FILING OF MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR METHYLENE BLUE MMX 200 MG TABLETS WITH EMA

* COSMO PHARMACEUTICALS NV - DOSSIER GRANTED CENTRALIZED AUTHORIZATION PROCEDURE IN LIGHT OF INTERESTS OF PATIENTS

* COSMO PHARMACEUTICALS NV - REVIEW PROCEDURE IS EXPECTED TO BE CONCLUDED WITHIN 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below