BRIEF-Cosmo Pharma Files Marketing Authorization Application For Methylene Blue MMX 200 Mg Tablets With EMA

Feb 12 (Reuters) - Cosmo Pharmaceuticals NV:
* COSMO PHARMACEUTICALS FILES MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR METHYLENE BLUE MMX 200 MG TABLETS WITH EUROPEAN MEDICINES AGENCY
* COSMO PHARMACEUTICALS NV -FILING OF MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR METHYLENE BLUE MMX 200 MG TABLETS WITH EMA
* COSMO PHARMACEUTICALS NV - DOSSIER GRANTED CENTRALIZED AUTHORIZATION PROCEDURE IN LIGHT OF INTERESTS OF PATIENTS
* COSMO PHARMACEUTICALS NV - REVIEW PROCEDURE IS EXPECTED TO BE CONCLUDED WITHIN 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: