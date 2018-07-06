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July 6, 2018 / 3:54 PM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Cosmo Pharmaceuticals Updates On Uceris

Reuters Staff

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Cosmo Pharmaceuticals NV:

* ANNOUNCED THAT FDA HAS APPROVED ACTAVIS (TEVA) GENERIC VERSION OF UCERIS

* COSMO PHARMACEUTICALS - AS PATENT INFRINGEMENT TRIAL IS STILL ONGOING IN APPEAL, IF TEVA DECIDES TO LAUNCH AT RISK, SUCH LAUNCH WOULD EXPOSE TEVA TO PAY SIGNIFICANT DAMAGES

* CEO - WE WILL CONTINUE TO TENACIOUSLY DEFEND AND ENFORCE OUR PATENT RIGHTS ON UCERIS IN ORDER TO PROFIT OF EXCLUSIVITY TO ITS WIDEST EXTENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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