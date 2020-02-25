Healthcare
February 25, 2020 / 3:51 PM / a few seconds ago

BRIEF-Cosmos Machinery Enterprises Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic On Business Ops

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - Cosmos Machinery Enterprises Ltd :

* UPDATES ON IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS

* GROUP’S PLANTS AND OFFICES HAVE RESUMED PRODUCTION AND WORK SINCE 10 FEB 2020

* EXPECTS THERE WILL BE DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS AND PARTS FROM ITS SUPPLIERS

* COVID-19 MAY ADVERSELY AFFECT FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR SIX MONTHS ENDING 30 JUNE 2020

* EXPECTS DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS AND PARTS FROM ITS SUPPLIERS MAY LEAD TO DROP IN GROUP’S PRODUCTION CAPACITY

* EXPECT DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS & PARTS MAY LEAD TO DELAY IN RESUMING TO ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE Source text here Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below