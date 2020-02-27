BRIEF-Costa Group Posts FY Loss Attributable $35.4 Million

Feb 27 (Reuters) - Costa Group Holdings Ltd:
* COSTA GROUP HOLDINGS LTD- FY LOSS ATTRIBUTABLE $35.4 MILLION VERSUS PROFIT OF $45 MILLION
* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - FY REVENUE OF $1,048M - AN INCREASE OF 5.8 %
* COSTA GROUP HOLDINGS LTD- FINAL DIVIDEND OF 2.0 CENTS PER SHARE, FULLY FRANKED
* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - IMPACT FROM CORONAVIRUS OUTBREAK IS CURRENTLY UNKNOWN WITH PEAK VOLUMES IN CHINA TO BE HARVESTED FROM MARCH
* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - INITIAL TRADING INTO CY2020 HAS BEEN POSITIVE
* COSTA GROUP- IMPACT FROM NOVEMBER HAILSTORM ON CITRUS CROP EXPECTED TO BE AT HIGHER END OF PREVIOUS ESTIMATES Source text for Eikon: Further company coverage: