Healthcare
February 27, 2020 / 1:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Costa Group Posts FY Loss Attributable $35.4 Million

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Costa Group Holdings Ltd:

* COSTA GROUP HOLDINGS LTD- FY LOSS ATTRIBUTABLE $35.4 MILLION VERSUS PROFIT OF $45 MILLION

* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - FY REVENUE OF $1,048M - AN INCREASE OF 5.8 %

* COSTA GROUP HOLDINGS LTD- FINAL DIVIDEND OF 2.0 CENTS PER SHARE, FULLY FRANKED

* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - IMPACT FROM CORONAVIRUS OUTBREAK IS CURRENTLY UNKNOWN WITH PEAK VOLUMES IN CHINA TO BE HARVESTED FROM MARCH

* COSTA GROUP HOLDINGS LTD - INITIAL TRADING INTO CY2020 HAS BEEN POSITIVE

* COSTA GROUP- IMPACT FROM NOVEMBER HAILSTORM ON CITRUS CROP EXPECTED TO BE AT HIGHER END OF PREVIOUS ESTIMATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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