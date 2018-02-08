BRIEF-Costco Wholesale Reports January Sales Results

Feb 8 (Reuters) - Costco Wholesale Corp:
* NET SALES OF $12.24 BILLION FOR MONTH OF JANUARY, FIVE WEEKS ENDED FEBRUARY 4, UP 8.4 PERCENT FROM $11.29 BILLION LAST YEAR
* JANUARY U.S. COMPARABLE SALES EXCLUDING IMPACTS FROM CHANGES IN GASOLINE PRICES AND FOREIGN EXCHANGE UP 3.6 PERCENT
* JANUARY TOTAL COMPANY COMPARABLE SALES EXCLUDING IMPACTS FROM CHANGES IN GASOLINE PRICES AND FOREIGN EXCHANGE UP 2.9%
* JANUARY TOTAL COMPANY COMPARABLE SALES UP 6.0 % Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )