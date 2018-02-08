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February 8, 2018 / 9:16 AM / in an hour

BRIEF-Costco Wholesale Reports January Sales Results

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Costco Wholesale Corp:

* ORATION REPORTS JANUARY SALES RESULTS

* ‍NET SALES OF $12.24 BILLION FOR MONTH OF JANUARY, FIVE WEEKS ENDED FEBRUARY 4, UP 8.4 PERCENT FROM $11.29 BILLION LAST YEAR​

* ‍JANUARY U.S. COMPARABLE SALES EXCLUDING IMPACTS FROM CHANGES IN GASOLINE PRICES AND FOREIGN EXCHANGE UP 3.6​ PERCENT

* U.S COMPARABLE SALES UP 4.9 PERCENT FOR JANUARY ‍​

* ‍JANUARY TOTAL COMPANY COMPARABLE SALES EXCLUDING IMPACTS FROM CHANGES IN GASOLINE PRICES AND FOREIGN EXCHANGE UP 2.9%​

* ‍JANUARY TOTAL COMPANY COMPARABLE SALES UP 6.0 %​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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