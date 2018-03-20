BRIEF-Cotinga Pharmaceuticals Provides Update On COTI-2 Clinical Programs

March 20 (Reuters) - Cotinga Pharmaceuticals Inc:
* COTINGA PHARMACEUTICALS PROVIDES UPDATE ON COTI-2 CLINICAL PROGRAMS
* COTINGA PHARMACEUTICALS - SUBMITTED AN UPDATED CLINICAL PACKAGE TO REGULATORY AUTHORITIES TO EXPAND ITS ONGOING PHASE 1 TRIAL OF COTI-2
* COTINGA PHARMACEUTICALS - PROTOCOL AMENDMENT WILL EXPAND CLINICAL TRIAL TO EVALUATE COTI-2 AS COMBINATION THERAPY IN WIDE SPECTRUM OF CANCERS
* COTINGA - PENDING REGULATORY APPROVAL & SUFFICIENT FINANCING, EXPECTS TO IMPLEMENT PROTOCOL AMENDMENT FOR ONGOING PHASE 1 COTI-2 TRIAL IN MAY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: