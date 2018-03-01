BRIEF-Cott Reports Q4 EPS Of $0.12

March 1 (Reuters) - Cott Corp:
* COTT REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS AND DECLARES DIVIDEND
* COTT IS TARGETING FULL YEAR 2018 REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS IN EXCESS OF $2.3 BILLION
* QTRLY REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS INCREASED ABOUT 10% TO $571 MILLION
* TARGETING FULL YEAR 2018 CASH FLOW PROVIDED BY OPERATIONS OF APPROXIMATELY $230 TO $235 MILLION AND CAPITAL EXPENDITURES OF $115 TO $120 MILLION
* TARGETING FULL YEAR 2019 CASH FLOW PROVIDED BY OPERATIONS OF APPROXIMATELY $265 TO $270 MILLION AND CAPITAL EXPENDITURES OF $115 TO $120 MILLION
* SEES 2019 ADJUSTED FREE CASH FLOW OF APPROXIMATELY $150 MILLION (WHEN EXCLUDING ACQUISITION, INTEGRATION AND OTHER CASH COSTS)
* FY2018 REVENUE VIEW $2.50 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: